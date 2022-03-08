В Сенат США внесли законопроект, направленный на блокировку золотого резерва РФ

Группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканца Джона Корнина (от штата Техас), являющегося одним из авторов инициативы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия берет пример с Венесуэлы, используя лазейку в нынешних санкциях [речь о санкциях, введенных против ЦБ РФ], которая позволяет им отмывать деньги за счет продажи и покупки золота", - утверждает законодатель, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Огромные запасы золота - один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. <...> Вводя санкции против этих запасов, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики <...>", - заявил в свою очередь сенатор Ангус Кинг (независимый, от штата Мэн), также входящий в число авторов законопроекта.

Как пишет портал "Аксиос", законодатели хотят включить свою инициативу в законопроект о бюджетных ассигнованиях, который Сенат рассчитывает принять к пятнице.