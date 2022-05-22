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Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

США Материалы 22 мая 2022 05:28
Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами - Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", - утверждал Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. "США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами, - считает он. - Этот потенциал растет, а не снижается".

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