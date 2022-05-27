Госдеп США одобрил продажу Египту 23 вертолетов и оборудования на $2,6 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу 23 военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook и сопутствующего оборудования Египту. Об этом сообщает Defence Daily, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Возможная сделка оценивается в $2,6 млрд. Оборудование будет включать двигатели Т-55-ГА-714А, системы навигации INS/GPS, системы самообороны и пулеметы М-240.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) уведомило конгресс о своем решении по продаже вооружений за границу.

Chinook — это вертолет большой грузоподъемности, который входит в число самых тяжелых западных вертолетов. Военная версия вертолета была экспортирована в страны по всему миру.