США ввели санкции против Северной Кореи из-за серии ракетных пусков

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Северной Кореи в связи с ее разработкой оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает South China Morning Post.

По данным Минфина США, под санкции попали два банка, торговая компания и некое физлицо за их поддержку программ разработки оружия Северной Кореи.

Американские санкции были введены после того, как Китай и Россия наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Пхеньяна.

С начала года Северная Корея запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных баллистических ракет, причем каждый пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

«Соединенные Штаты будут продолжать применять и обеспечивать соблюдение существующих санкций, одновременно призывая КНДР вернуться на дипломатический путь и отказаться от стремления к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.