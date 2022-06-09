Конгрессмены США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку инициативы высказались 223 конгрессмена, 204 - против. Голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия, республиканцы выступают против него.

Инициатива предусматривает принятие в США нескольких мер. В их числе ужесточение наказаний за некоторые нарушения, касающиеся оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости. Предполагается также повышение минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года.

Ожидается, что указанная инициатива не получит необходимой поддержки в Сенате Конгресса США из-за позиции республиканцев.