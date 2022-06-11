Биржевые индексы в США теряют 2,7-3,5% на данных о росте инфляции

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2,7-3,5% к закрытию торгов в пятницу на фоне публикации данных о рекордном за 40 лет росте инфляции в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промышленный индекс Dow Jones сократился на 880 пунктов (2,73%), установившись на отметке 31 392,79 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 116,96 пункта (2,91%) и оказался на отметке 3 900,86 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 414,21 пункта (3,52%) и установился на уровне 11 340,02 пункта.

Ранее в пятницу Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Как сообщили в ведомстве, индекс энергетических цен увеличился на 34,6% за последний год. Это крупнейшее увеличение за год с периода, завершившегося в сентябре 2005 года.

По итогам апреля показатель инфляции в годовом выражении составлял 8,3%. При этом в марте он равнялся 8,5%. Федеральная резервная система (ФРС) США в целях борьбы с инфляцией повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1%.