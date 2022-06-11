Стоимость бензина на АЗС в США превысила $5 за галлон

Средняя цена одного галлона (3,785 л) бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу стоимость галлона бензина марки Regular (соответствует АИ-92 в РФ) поднялась в США до $5,004. В пятницу этот показатель составлял $4,986, а в первую неделю после инаугурации Джо Байдена в качестве президента США в конце января 2021 года - $2,39.

Самые высокие цены на бензин в стране традиционно устанавливаются в штате Калифорния. Там автомобилисты сейчас платят за один галлон в среднем $6,42.

Уверенный рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы, максимумы обновляются уже четвертую неделю подряд. Это происходит на фоне повышения мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять тенденции. Во время выступления в Белом доме в среду Байден заявил, что администрация США вряд ли сможет в краткосрочной перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания.