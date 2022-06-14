В Госдепе заявили о готовности выделять $1,5 млрд в месяц на работу правительства Украины

Власти США в ближайшее время готовы направлять $1,5 млрд ежемесячно на поддержание работы правительства Украины. Об этом первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил в понедельник на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, в плане помощи Киеву США должны "мыслить в среднесрочной и долгосрочной перспективах". В среднесрочной перспективе усилия США сосредоточены, в частности, на поддержании непрерывной работы украинского правительства. "Мы уже выделили миллиард долларов на это <...>. И у нас есть еще <...> примерно $1,5 млрд в месяц в течение следующих 4-5 месяцев", - сказал он.

Как отметил сотрудник Госдепа, в целом за последние три месяца США выделили на помощь Украине, в том числе на военную, около $53,6 млрд. "Я могу сказать, что это самая масштабная помощь, которую мы оказывали Европе со времен плана Маршалла. И в США мы продолжаем наблюдать мощную поддержку обеими партиями усилий на Украине и в регионе в целом", - добавил Хоган.