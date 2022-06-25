Глава ВОЗ осудил отмену федеральных гарантий на аборты в США

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены, - сказал глава ВОЗ агентству в рамках заседания глав государств и правительств Содружества наций в Руанде. - И я ожидал, что Америка будет защищать эти права".

В пятницу Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов.

Это решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. Как сообщила газета The New York Times, после решения Верховного суда запрет на аборты вступил в силу в шести штатах.