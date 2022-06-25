Байден подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США

Президент США Джо Байден в субботу поставил подпись под первым почти за 30 лет значительным законом об усилении мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило Associated Press.

"Хотя этот закон не предусматривает всего, чего я хотел, он включает в себя меры для спасения жизней, к чему я давно призывал", - заявил он перед тем, как отправиться на саммит G7 в Германию.

В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре с сопутствующими обязательствами.

Также закон предполагает выделение $750 млн, чтобы помочь властям штатов лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают в себя финансирование лечения психических расстройств.

Тем не менее, в закон не вошли более строгие меры, к которым призывала Демократическая партия. Речь шла о запрете штурмового оружия и проверке биографических данных при любых сделках со стрелковым оружием.