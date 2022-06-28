Байден объявит о продлении присутствия американских военных в Польше

Президент США Джо Байден в ходе поездки по Европе на этой неделе объявит о продлении присутствия в Польше части американских сил, направленных туда в начале 2022 года, а также об изменениях в размещении сил в Прибалтике. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили источники в американской администрации, речь идет о том, чтобы оставить на длительное время, а, возможно, на постоянной основе часть из направленных в Польшу в феврале 2 тыс. американских военнослужащих. Что касается Прибалтики, то канал не уточняет, о каких изменениях в размещении сил идет речь.

При отправке дополнительных американских военнослужащих в Европу в феврале этого года (около 2 тыс. в Польшу, около 1 тыс. - в Германию) в Пентагоне заявляли, что они будут находиться там временно на фоне роста напряженности в Украине. Однако теперь, как заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс планирует усилить боевые группы на восточных рубежах, а также довести численность сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс.