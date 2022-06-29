На круизном лайнере случилась массовая драка перед его прибытием в Нью-Йорк

Массовая потасовка произошла на круизом лайнере компании Carnival Cruise Lines в ночь перед его прибытием в Нью-Йорк. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC Нью-Йорк со ссылкой на департамент полиции города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Началось все с конфликта между двумя людьми на танцполе судна Carnival Magic, затем к драке подключились и другие пассажиры. В потасовку были вовлечены от 40 до 60 человек. Полиция начала расследование.

Carnival Magic отправился в круиз 20 июня, его маршрут пролегал через острова Карибского моря.