В США в ходе протестов из-за ограничения прав на аборты задержали более 180 человек

Свыше 180 человек задержаны в четверг в Вашингтоне в ходе акции протеста из-за отмены Верховным судом США федеральных гарантий прав на аборты после того, как толпа попыталась перекрыть улицу. Об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция Капитолия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы задержали 181 человека за <...> блокирование перекрестка Конститьюшн-авеню и 1-й улицы на северо-востоке города. Движение на перекрестке было возобновлено <...>", - заявили стражи порядка.

Акции протеста продолжаются в Вашингтоне и многих других крупных городах США уже несколько дней. Подавляющее большинство протестующих выступают против ограничений прав на аборты, однако есть в числе демонстрантов и те, кто пришел поддержать решение суда.