Блинкен обсудил с лидером Палестины предстоящий визит Байдена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы, касающиеся намеченного на июль визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, сообщил американский госдепартамент, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Блинкен подчеркнул приверженность США улучшению качества жизни палестинского народа ощутимыми способами и поддержку администрацией согласованного решения о создании двух государств", - говорится в релизе.

Изначально визит Байдена, в ходе которого он планирует посетить среди прочего Израиль и Палестину, должен был состояться в июне, однако был перенесен на июль из-за плотного графика американского лидера.