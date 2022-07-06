Подозреваемому в стрельбе в штате Иллинойс предъявлены обвинения в убийстве

Окружной прокурор штата Иллинойс Эрик Райнхарт заявил, что Роберту Кримо, подозреваемому в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, было предъявлено обвинение в убийстве семи человек. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Сегодня прокуратура округа Лейк предъявила Роберту Кримо обвинения в убийстве по семи пунктам», - заявил Райнхарт.

По его словам, впоследствии 22-летнему Кримо «будут предъявлены дополнительные обвинения». В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

«В зале суда мы будем добиваться максимального наказания для этого преступника. Не потому, что мы стремимся отомстить, а потому, что этого требуют правосудие и процесс исцеления», - заявил прокурор.