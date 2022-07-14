В США заявили, что использование военными TikTok создает риски для нацбезопасности

Использование американскими военными социальной сети TikTok может создавать угрозу для национальной безопасности США. Соответствующие опасения, как пишет агентство Bloomberg, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр выразил, выступая на слушаниях в одном из комитетов нижней палаты Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как поясняет Bloomberg, в некоторых видах ВС США запрещено использование TikTok на рабочих устройствах. Однако, по словам Карра, приложение "повсеместно используется на личных устройствах" военнослужащих. "Я думаю, что это проблема, которую нам нужно решить", - заявил комиссар. По его мнению, в результате использования приложения конфиденциальные данные, в том числе касающиеся передвижения ВС, могут попасть властям КНР.

TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. В сентябре 2021 года ежемесячная активная аудитория TikTok достигла 1 млрд.

В июне Карр призвал компании Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений. Причиной обращения, как заявлял Карр, стало то, что приложение, по его мнению, занимается тайным сбором персональных данных. Комиссар утверждал, что, согласно некому исследованию, TikTok "собирает конфиденциальные данные и отправляет их в Пекин". Как пишет Bloomberg, в TikTok 30 июня заявили, что некоторые из базирующихся в Китае сотрудников компании имеют доступ к данным пользователей из США, однако отвергли утверждения о том, что эти сведения передаются властям КНР.