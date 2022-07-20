США передадут Украине дополнительные HIMARS - Белый дом

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готовится предоставить Украине дополнительные ракетные артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним.

Об этом на брифинге в Белом доме сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что США продолжат обеспечивать Украину помощью в области безопасности.

"Позже на этой неделе администрация (президента Джо Байдена) объявит о следующем пакете вооружения и техники для Украины. Это будет шестнадцатое такое выделение помощи в поддержку Украины с того момента, как президент занял свой пост. Пакет будет включать больше высокомобильных современных ракетных систем HIMARS, которые украинцы применяют очень эффективно", - подчеркнул Кирби.

Также он сказал, что новый пакет помощи будет предусматривать предоставление Украине снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня.