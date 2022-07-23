Блинкен рассчитывает, что реализация сделки по украинскому зерну пройдет без помех

Администрация США рассчитывает, что реализация договоренностей в рамках подписанного соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины пройдет без срывов и помех. Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голодающие всего мира не могут ждать, и мы рассчитываем, что реализация сегодняшней сделки начнется незамедлительно и будет проходить без срывов и помех", - отметил Блинкен.

"Соединенные Штаты приветствуют эту сделку [по украинскому зерну] и выражают признательность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции [Тайипу] Эрдогану за их самоотверженные дипломатические усилия по посредничеству в этих дискуссиях", - сказал Блинкен.

Он назвал соглашение "позитивным шагом на пути к устранению далеко идущих последствий" конфликта в Украине.