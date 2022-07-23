Заболевший COVID-19 Джо Байден чувствует себя лучше

Президент США Джо Байден, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, сообщил врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Его основные симптомы, которые стали менее сильными, сейчас включают боль в горле, насморк, мокрый кашель и ломоту в теле", - приводит телеканал CNN слова врача Байдена.

По словам О'Коннора, пульс, давление, дыхание и температура у Байдена "нормальные". Он добавил, что состояние президента "продолжает улучшаться", его лечат препаратом Paxlovid.