США не намерены продавать нефть из резерва, когда истечет установленный Байденом срок

Администрация США не планирует продолжать продавать нефть из своего стратегического резерва после того, как истечет установленный в марте американским президентом Джо Байденом срок в полгода. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, планируют ли власти США и далее продавать по 1 млн баррелей нефти в сутки осенью, когда подойдет к концу установленный срок. "По состоянию на сегодняшний день мы не намерены продолжать заниматься этим. Нам нужно, чтобы частный сектор пришел и обеспечил добычу [нефти]. У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения", - ответил Диз.

Он напомнил, что Байден в конце марта подписал соответствующий указ, который обязывает Минэнерго США продавать по 1 млн баррелей в нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. "Сейчас мы продолжаем этим заниматься. График [продаж нефти] был тщательно спланирован", - отметил глава Национального экономического совета Белого дома.