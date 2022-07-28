Глава ФРС США уверен, что страна может избежать рецессии

Соединенные Штаты могут избежать рецессии благодаря высоким экономическим показателям. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, скатились ли уже США в рецессию, и если нет, то удастся ли ее избежать. "Я не думаю, что в США в настоящее время рецессия. Причина в том, что существует слишком много сфер экономики, в которых все хорошо. И, конечно, я бы отметил, в частности, рынок труда. <...> Также нелогично, что экономика скатится в рецессию с такими показателями", - отметил он на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).