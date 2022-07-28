В США создадут третью политическую партию

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о создании третьей политической силы в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.

Партию создадут, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые встревожены, по их мнению, недееспособной двухпартийной системой Америки.

Как пишет агентство, партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом.

«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — сообщает Reuters.

Сопредседателями партии под названием «Forward (Вперед)» первоначально будут бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг.

Осенью лидеры проведут серию мероприятий в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой электората. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии — следующим летом.