В США заявили, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике "одного Китая"

Белый дом утверждает, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу "одного Китая", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разумеется, мы следим за ее поездкой, как мы делаем это всегда, когда речь идет о членах Конгресса. Мы приняли все необходимые меры для обеспечения ее безопасности в поездке по региону. Позвольте мне пояснить: визит спикера полностью согласуется с нашей давней политикой "одного Китая". Мы ясно дали понять, что никаких изменений в нашей политике "одного Китая" нет", - заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, власти США полагают, что Пекин продолжит в долгосрочной перспективе принимать меры в ответ на поездку Пелоси на Тайвань. "Китай приготовился к тому, чтобы предпринять дальнейшие шаги, - полагает он. - И мы ожидаем, что он продолжит реагировать в течение более продолжительного времени. Я не могу дать точные оценки относительно того, какие это будут сроки. Но мы, безусловно, ожидали бы, что они будут реагировать и после ее поездки". "Это включает в себя новые масштабные военные учения со стрельбами, они, конечно, начали делать что-то из этого сегодня, пролеты с пересечением разграничительной линии, по сообщениям СМИ, они уже это делают, а также использование методов принуждения в сфере экономики", - пояснил Кирби.

Он добавил, что Администрация Соединенных Штатов не поддерживает независимость Тайваня, она доводила недавно эту позицию до сведения китайских властей на высшем уровне. "Мы заявляли, что выступаем против каких-либо односторонних изменений статус-кво [в отношении Тайваня] с любой стороны. Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы заявляли, <...>, что мы ожидаем, что разногласия по обе стороны [Тайваньского] пролива будут разрешены мирными средствами. И мы напрямую доводили это до КНР на высшем уровне, в том числе во время состоявшегося на прошлой неделе разговора между президентом [США Джо] Байденом и председателем [КНР] Си Цзиньпином, помощник [президента] по национальной безопасности [Джейк Салливан], госсекретарь [Энтони Блинкен], министр обороны [Ллойд Остин], председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил [генерал Марк Милли] также ясно давали понять это Пекину в ходе недавних бесед на высоком уровне", - отметил Кирби.

Он заявил, что США не стремятся к конфликту с КНР, не станут заниматься "бряцанием оружием" в ответ на нынешние шаги Пекина, вызванные поездкой Пелоси на Тайвань. "США не хотят кризиса и не стремятся к нему. Мы готовы разбираться с тем, что предпочтет делать Пекин. В то же время мы не намерены заниматься бряцанием оружием. Мы продолжим действовать в морском и воздушном пространстве западной части Тихого океана, как делали это в течение десятилетий, мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободу и открытость регионов Индийского и Тихого океанов, а также стремиться поддерживать связь с Пекином", - заявил Кирби.