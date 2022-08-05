США, Франция и Британия подтвердили свои обязательства перед неядерными участниками ДНЯО

США, Франция и Великобритания в совместном заявлении подтвердили свою приверженность гарантиям безопасности, данным не обладающим ядерным оружием странам, входящим в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция, Великобритания и США признают обоснованную заинтересованность не обладающих ядерным оружием участников ДНЯО в получении гарантий безопасности", - сказано в коммюнике, распространенном пресс-службой Госдепа. Как отмечают Вашингтон, Лондон и Париж, такие гарантии о неприменении ядерного оружия и помощи странам, ставшим жертвами агрессии с использованием ядерного оружия или угроз такой агрессии, "подчеркивают связанные с обеспечением безопасности преимущества" соблюдения ДНЯО.

ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран.