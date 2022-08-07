Белый дом не считает полезным «вести переговоры публично» по обмену заключенными с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что для достижения между США и Россией договоренности об обмене заключенными не следует «вести переговоры публично». Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Мы хотим, чтобы она вернулась домой. Президент ясно дал это понять. Все мы в администрации привержены этому. Мы пойдем на экстраординарные меры для этого. Мы заявляли об этом», — сказала она, комментируя дело арестованной в России за наркотики баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен лично поговорить в министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по делу баскетболистки Бриттни Грайнер.

Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей.

Прокурор по делу Грайнер просил для американки 9,5 лет колонии.