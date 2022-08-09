Танкер США впервые доставил партию нефти в немецкий порт Росток

Американский танкер Capricorn Sun с нефтью впервые прибыл из США в порт Росток в Германии на прошлой неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv.

Согласно этим данным, танкер, зафрахтованный британским концерном Shell, загрузил нефть у побережья Луизианы в США и разгрузился 3 августа в германском порту Росток. По оценкам аналитической компании, судно перевозило около 570 тыс. баррелей нефти.

Нефтяной терминал Ростока в Балтийском море соединен трубопроводом с двумя нефтеперерабатывающими заводами в городах Шведт и Лойна с производительностью 233 тыс. баррелей в сутки и 240 тыс. баррелей в сутки соответственно.

ФРГ в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности.