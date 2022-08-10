Госдеп США одобрил возможную продажу Бразилии противотанковых ракет Javelin на $74 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Бразилии ракет для противотанковых комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму $74 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Минобороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, всего бразильские власти запросили до 222 ракет Javelin и 33 командно-пусковые установки. "Предлагаемая сделка будет содействовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере нацбезопасности путем повышения безопасности важного партнера в регионе", - сказано в сообщении. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев тормозит рассмотрение бразильского запроса о продаже южноамериканской республике ракет Javelin. Соответствующий запрос Бразилия направила еще предыдущей американской администрации.

Как заявил один из источников агентства, в США "кое-кто на рабочем уровне выражал опасения относительно сделки в свете действий и заявлений [президента Жаира] Болсонару и определенных действий бразильских военных и служб безопасности в прошлом". Reuters уточняет, что такие опасения связаны с заявлениями Болсонару, который ставит под сомнение функционирование национальной избирательной системы накануне запланированных на октябрь очередных всеобщих выборов. Фаворитом на пост главы государства, согласно опросам, является экс-президент Бразилии и главный политический оппонент Болсонару, лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва.