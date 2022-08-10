Экс-министр США назвал возможным обмен заключенными с Россией "два на два"

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон считает возможным осуществить сделку по обмену заключенными между Россией и США по формуле "два на два". Об этом он рассказал в интервью агентству Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что наиболее вероятным результатом станет обмен "два на два", - сказал он.

Ричардсон отметил, что в подобных договоренностях, как правило, применяется принцип взаимности - каждая сторона получает то же и в том же объеме, что и другая.

Ричардсон также отметил, что позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Он указал, что обе стороны выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью договоренности, уже вынесен приговор.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Обмен заключенными стал одной из тем телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на прошлой неделе. Как заявила по итогам разговора российская сторона, Лавров настоятельно предложил американскому коллеге вернуться в этом вопросе к "тихой дипломатии". Позднее в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация, что Россия предложила добавить к обмену еще одного из граждан РФ, находящихся в заключении в западных странах.