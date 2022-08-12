Байден может осенью объявить о планах пойти на второй срок

Президент США Джо Байден планирует уведомить о намерении баллотироваться на второй срок после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом со ссылкой на многочисленные источники в окружении американского лидера сообщило в четверг агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно не уточняет сроки, когда может последовать объявление, однако указывает, что действующий президент настроен решительно. В него вселяют оптимизм успехи последних недель в экономической политике, в частности прекращение роста инфляции и снижение цен на бензин, а также поддержка Конгрессом ряда его законодательных инициатив. Кроме того, по словам источников, Байден считает, что в 2020 году был выдвинут кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, поскольку располагал наивысшими шансами на победу над Дональдом Трампом, а через два года ситуация, возможно, повторится.

Рейтинги Байдена остаются сравнительно низкими, однако, как указывают источники в его окружении, президент не придает им особого значения, тем более что ряд опросов общественного мнения демонстрирует, что при необходимости выбора между ним и Трампом большинство американцев предпочтет все же первый вариант.

Блумберг уточняет, что планами Байдена довольны не все демократы. Так, некоторые уже выразили сомнение в том, что нынешнему хозяину Белого дома, готовящемуся отметить в ноябре 80-летие, стоит идти на второй срок.

Ранее источники в окружении Трампа сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства.