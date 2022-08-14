В США один человек погиб и 15 пострадали в результате наезда автомобиля

Один человек погиб, еще по меньшей мере 15 получили различные травмы, когда машина въехала в толпу рядом с баром, где проходило благотворительное мероприятие, в городе Бервик (штат Пенсильвания). Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящий момент проводится реанимация двух пострадавших. Отмечается, что среди получивших травмы есть пятеро детей, их состояние оценивается как критическое. Для перевозки пострадавших была задействована санавиация.

Подозреваемый попал в еще одно ДТП в городе Нескопек и был задержан полицией.