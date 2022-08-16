США предсказали экстремальную жару — к 2053 году температура может достигнуть более 50 градусов Цельсия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в исследовании нью-йоркской организации First Street Foundation.

«Пояс экстремальной жары» охватит четверть американских земель. Он протянется от северных границ штатов Техас и Луизиана до Иллинойса, Индианы и Висконсина. Согласно данным организации, к 2023 году с рекордными 52 градусами Цельсия столкнуться 8,1 миллиона американцев, а к 2053 году их число достигнет 107,6 миллиона. Наиболее серьезные климатические изменения ожидают город Майами.

«От сильной жары страдают все, идет речь о росте количество опасно теплых дней или просто жарком дне в определенной местности», — заявил главный научный сотрудник First Street Foundation, профессор Джереми Портер. Ученые призывают граждан подговориться к неизбежным последствиям изменения климата. Предполагается, что вырастут не только температуры, но и длина особенно жарких периодов.