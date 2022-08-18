Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16

Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения", - заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс [США]", - отметил дипломат. Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США он предложил непосредственно у Анкары. "Мы переадресуем вас к турецким властям по поводу их планов закупок в области обороны", - сказал Прайс.

Переговоры по F-16

В понедельник телекомпания NTV сообщила, что военная делегация Турции вылетела в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров с представителями администрации США о поставках Анкаре F-16. Эти консультации, как отмечал телеканал, продлятся несколько дней и будут носить технический характер.

Представители Турции и США в прошлом трижды встречались для обсуждения вопросов, касающихся сделки.

Министерство обороны Турции уточнило, что его "техническая делегация <...> по приглашению США вылетела в Вашингтон для проведения переговоров по вопросам скорейшей закупки и модернизации F-16".