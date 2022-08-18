ФРС США продолжит повышать ставку, пока уровень инфляции существенно не снизится

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, намерена продолжать повышать базовую процентную ставку, пока власти не зафиксируют существенное снижение уровня инфляции в стране. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 26-27 июля заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку инфляция остается значительно выше целевого показателя комитета (2% - прим. ТАСС), участники [заседания] пришли к выводу", что необходимо продолжить повышать ставку, отмечается в протоколе. В документе не говорится о том, на какой уровень будет поднята ставка на очередном заседании 20-21 сентября. Аналитики ожидают, что показатель будет увеличен 0,5 процентных пункта (п. п.).

По мнению руководства ФРС, сейчас ставка находится на "нейтральном уровне", который не ограничивает экономическую активность в стране. В протоколе подчеркивается, что финансовый регулятор готов прекратить постоянно повышать ставку, если зафиксирует влияние своих действий на инфляцию. "Участники [заседания] высказали мнение, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, в определенный момент станет целесообразным замедлить темпы повышения ставки, оценивая при этом влияние совокупных корректировок политики на экономическую активность и инфляцию", - отмечается в документе. При этом некоторые участники заседания заявили, что, "вероятно, было бы целесообразно сохранить этот уровень [ставки] в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция твердо стоит на пути возвращения к 2%".

Ранее Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам июля на 8,5% в годовом выражении. С целью борьбы с инфляцией ФРС в июле второй раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п., до 2,25-2,5%.