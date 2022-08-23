Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян

Оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован у жителя Вайоминга в округе Ларами", - сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Согласно последним данным американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксировано 15 433 случая заражения оспой обезьян. Лидерами по числу инфицированных являются штаты Нью-Йорк и Калифорния - 2 910 и 2 663 соответственно. При этом в 10 штатах число случаев заражения не превышает 10.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.