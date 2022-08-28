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Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив

США Материалы 28 августа 2022 07:40 (UTC +04:00)
Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив

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Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США осуществляют проход через Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который привел к обострению в отношениях Вашингтона и Пекина

Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters, ссылаясь на трех представителей американской администрации.

Как сообщается, проход кораблей осуществляется в международных водах, операцию проводят крейсеры Antietam и Chancellorsville.

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