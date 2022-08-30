Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники

Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сопровождает президента США Джо Байдена, который отправился в штат Пенсильвания. Жан-Пьер выступила на брифинге на борту самолета американского лидера во время перелета из Вашингтона. Пресс-секретарь добавила, что, с точки зрения Вашингтона, речь идет о "первоначальной поставке".

О якобы имеющемся у Тегерана намерении поставить Москве в ускоренном порядке до нескольких сотен БПЛА, в том числе ударных, заявил 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Затем схожие высказывания повторяли ряд других должностных лиц американской администрации.