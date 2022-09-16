Хакер взломал американскую компьютерную сеть компании Uber

Компания Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок - подверглась кибератаке в США. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times, отметившая, что специалисты платформы пытаются установить причины произошедшего и масштабы ущерба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, о том, что удалось вскрыть компьютерную сеть Uber, уведомил сотрудников компании сам хакер, утверждающий, что ему 18 лет. В подтверждение он опубликовал на корпоративном портале компании скриншоты ее внутренних систем. Uber пришлось отключить несколько систем служебной коммуникации и связаться с представителями правоохранительных органов.

По словам хакера, он решил взломать Uber, поскольку "у них оказалась слишком слабая защита". Злоумышленник отправил текстовое сообщение одному из сотрудников компании, убедив его, что является специалистом по корпоративным информационным технологиям. "С помощью методов социального инжиниринга он уговорил сотрудника передать пароль, который позволил получить доступ к компьютерным системам компании", - указала The New York Times.

Онлайн-сервис, действующий в десятках стран, позволяет через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Ее рыночная капитализация составляет в настоящее время 65,6 млрд долларов.