Байден объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико из-за урагана "Фиона"

Президент США Джо Байден в среду распорядился предоставить ассоциированному с США государству Пуэрто-Рико дополнительную федеральную помощь из-за урагана "Фиона", признанного крупным стихийным бедствием. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, американский лидер "объявил о наличии крупного стихийного бедствия в Пуэрто-Рико и распорядился предоставить федеральную помощь" местным властям для "проведения восстановительных работ" в районах, пострадавших в результате урагана. "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - добавили в Белом доме.

Ураган "Фиона" обрушился на юго-восточное побережье Пуэрто-Рико в воскресенье. Во вторник портал poweroutage.us сообщал, что в результате удара стихии без электричества остались почти 1,3 млн домов и предприятий в Пуэрто-Рико.