Байден поручил "оказать давление" на энергетическую отрасль для снижения цен на бензин

Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации, курирующим экономические вопросы, "оказать давление" на энергетическую отрасль, чтобы обеспечить снижение цен на бензин для потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как поясняется в сообщении, Байден и вице-президент США Камала Харрис встретились в Белом доме с "представителями экономической команды", в числе которых глава Минфина Джанет Йеллен и министр торговли Джина Раймондо, чтобы обсудить "развитие событий в мировой экономике". "Они сообщили, что экономическая стратегия США, ориентированная на долгосрочный рост и инвестиции, увеличение производства и бюджетную дисциплину, позволила нашей стране пережить сложные времена в мире, находясь в максимально выигрышном положении", - сказано в пресс-релизе.

Американский лидер "подтвердил свою приверженность снижению цен" в целях "перехода к более стабильному росту без отказа от исторических экономических достижений" страны. "Он также поручил команде оказать давление на энергетическую отрасль для обеспечения того, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось [на ценах на бензин] на заправках", - добавили в Белом доме.

Рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона бензина составляла $5,016. За летние месяцы администрации президента США удалось добиться серьезного снижения цен на бензин в стране за счет высвобождения запасов нефти из национального резерва. Цены снизились более чем на 15%, до уровня менее $4 за галлон (3,785 литра).