Не менее семи человек стали жертвами тропического шторма "Иэн" во Флориде

По меньшей мере семь человек погибли вследствие тропического шторма "Иэн", который обрушился в среду на штат Флорида как ураган четвертой степени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.

Согласно распространенным данным, шесть человек погибли в округе Шарлотт, еще одна жертва стихии зафиксирована в округе Волуша.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Иэн" теперь ослаб до тропического шторма с порывами ветра до 29 м/с. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 14 км/ч.

По последней информации, без электричества в штате остались 2,6 млн потребителей.