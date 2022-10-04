Акции Tesla упали более чем на 8% на данных отчетности

Акции американской компании - производителя электромобилей Tesla упали на торгах в Нью-Йорке на 8,4% после публикации данных квартальной отчетности, которые оказались ниже, чем прогнозировалось. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ожиданиям, Tesla должна была поставить в третьем квартале 358 тыс. автомобилей, а действительно поставила только 343 830. Это делает труднодостижимой цель по увеличению поставок автомобилей на 50% в этом году.

Падение акций также произошло на фоне поста в Twitter заявлений владельца и основателя Tesla Илона Маска о том, как видит условия мира на Украине.

В качестве первого шага Маск предложил заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По его мнению, Крым официально будет частью России, а Украина может принять нейтральный статус.

Акции Tesla традиционно подвержены значительным колебаниям из-за публикаций деловой отчетности, сделок Маска и его заявлений. На нынешнем уровне около $243 акции компании находились в конце июля, однако затем их стоимость вновь выросла.