В Белом доме не стали комментировать предложение Маска возобновить покупку Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге во вторник отказалась комментировать информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке им компании Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень четко говорили, что не комментируем какие-либо детали по поводу потенциальных сделок", - сказала она.

О том, что Маск предложил возобновить сделку по приобретению компании Twitter по изначальной цене в $54,20 за акцию, сообщило ранее агентство Bloomberg. По его данным, предложение было направлено компании в формате письма. Другие подробности в материале агентства не приводятся.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки.

12 июля компания Twitter обратилась в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства. 29 июля предприниматель подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании. Как сообщил телеканал CNBC, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. 30 августа представители Маска заявили, что высказанные публично бывшим главой службы безопасности Пейтером Затко обвинения о "вопиющих недостатках в безопасности и конфиденциальности соцсети" являются дополнительной причиной расторгнуть сделку.

Судебные слушания назначены на октябрь. Разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов.