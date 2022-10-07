США выделят Латвии $200 млн на укрепление безопасности

Вашингтон выделит Риге $200 млн в 2022 году на оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении посольства США в Латвии, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 финансовом году Администрация США предоставит Латвии сумму в размере около $200 млн в рамках помощи по обеспечению безопасности и финансирования сотрудничества в этой области", - отмечается в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве уточнили, что $145 млн будут выделены из фондов по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). Они предназначены для проведения модернизации ВС государств - союзников Соединенных Штатов.

Ранее Минобороны Эстонии сообщило, что военная помощь США республике в текущем году достигла $140,5 млн. В ведомстве отметили, что большая часть этих средств будет потрачена на покупку американских РСЗО HIMARS.