США задумались о запрете российского алюминия

Белый дом рассматривает возможность введения запрета на импорт российского алюминия в США. Об этом в Twitter сообщила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Trend со ссылкой на "Лент.Ru".

Она отметила, что ранее поставки этого металла были выведены из-под санкций из-за его востребованности во всех отраслях производства, от небоскребов до смартфонов. Теперь же, выяснила репортер, администрация президента Байдена изучает несколько вариантов действий, от прямого запрета на импорт до установки заградительных импортных пошлин и санкций в отношении крупнейшего производителя алюминия в России компании «Русал».