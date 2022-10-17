В штате Вашингтон из-за лесных пожаров эвакуировали жителей около 1 тыс. домов

Власти американского штата Вашингтон распорядились эвакуировать жителей около 1 тыс. домов из-за лесных пожаров на границе с Канадой. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, огонь прошел около 780 га земли. Около 100 человек и пожарно-спасательные вертолеты задействованы в борьбе с горением, отметило агентство.

26 июля в Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что в 2022 году планируется выделить более 100 млн долларов на работы по восстановлению лесов, пострадавших от пожаров. При этом ожидается, что в течение десятилетия эти расходы достигнут 260 млн долларов в год.