Госдеп одобрил продажу Японии зенитных ракет SM-6 на $450 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии зенитных ракет SM-6 Block I на сумму $450 млн, сообщает в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу "властям Японии ракет SM-6 Block I и связанного с ними оборудования примерно на $450 млн". "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность основного союзника, который играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в документе, опубликованном на сайте агентства.

В Пентагоне полагают, что поставки указанных ракет позволили бы "повысить потенциал Японии в области ПВО и ПРО в плане противостояния возможным противникам <...> в регионе".