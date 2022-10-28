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В Белом доме заявили о сохранении открытыми каналов связи между США и Россией

США Материалы 28 октября 2022 00:56 (UTC +04:00)
В Белом доме заявили о сохранении открытыми каналов связи между США и Россией

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США и Россия сохраняют открытыми каналы связи, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Он указал, что между двумя странами существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть.

«Есть каналы связи между США и РФ, которые остаются открытыми, так должно быть и так будет в дальнейшем», — сказал Кирби.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что Соединенные Штаты не согласны с заявлениями о том, что у них с Россией отсутствуют каналы коммуникации для снижения напряженности.

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