В Белом доме заявили о сохранении открытыми каналов связи между США и Россией

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США и Россия сохраняют открытыми каналы связи, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Он указал, что между двумя странами существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть.

«Есть каналы связи между США и РФ, которые остаются открытыми, так должно быть и так будет в дальнейшем», — сказал Кирби.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что Соединенные Штаты не согласны с заявлениями о том, что у них с Россией отсутствуют каналы коммуникации для снижения напряженности.