В Госдепе заявили о дестабилизации ситуации из-за тестовых запусков иранских ракет

Соединенные Штаты обеспокоены в связи с тестовым запуском Ираном трехступенчатой суборбитальной ракеты-носителя "Каэм-100" и считают, что такого рода пуски приводят к дестабилизации ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

В вашингтонской администрации опасаются, что программа разработки космических ракет-носителей может быть использована для пусков ядерных боеголовок. "Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены продолжающейся разработкой Ираном космических ракет-носителей, которые представляют собой серьезную проблему в области распространения (оружия массового поражения - прим. ТАСС)", - указали во внешнеполитическом ведомстве. Действия Ирана в пресс-службе назвали "бесполезными и дестабилизирующими обстановку".

"В космических ракетах-носителях используются технологии, которые практически идентичны и совместимы с технологиями, используемыми в баллистических ракетах, включая системы большей дальности", - говорится в документе. По мнению Госдепартамента, тестовые запуски иранских ракет "противоречат резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая призывает Иран не предпринимать никакой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, "способными нести ядерное оружие, включая запуски с использованием технологий таких баллистических ракет". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что США продолжат "вводить санкции для противодействия дальнейшему развитию иранской программы разработки баллистических ракет и способности [Тегерана] распространять ракеты и соответствующие технологии среди других стран". Тегеран неоднократно отрицал наличие подобных намерений.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) 5 ноября успешно провел тестовый запуск "Каэм-100" с твердотопливным двигателем. Ракета-носитель может выводить на орбиту спутники массой до 80 кг и на расстоянии в 500 км от поверхности Земли. На орбиту с помощью "Каэм-100" планируют вывести спутник "Нахид".