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Контакты Блинкена и Лаврова на саммите G20 не планируются - Госдеп

США Материалы 11 ноября 2022 01:29 (UTC +04:00)
Контакты Блинкена и Лаврова на саммите G20 не планируются - Госдеп

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что контакты между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии не планируются, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«У нас нет планов каких-либо официальных контактов в настоящее время», — сказал Блинкен в ходе брифинга для журналистов 10 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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