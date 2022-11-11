Контакты Блинкена и Лаврова на саммите G20 не планируются - Госдеп

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что контакты между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии не планируются, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«У нас нет планов каких-либо официальных контактов в настоящее время», — сказал Блинкен в ходе брифинга для журналистов 10 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 представит министр иностранных дел Сергей Лавров.