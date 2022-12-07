Госдеп одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и другой техники на $3,75 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Варшаве танков Abrams и иной техники суммарно на $3,75 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу "властям Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и связанного с этим оборудования примерно на $3,75 млрд долларов". В сообщении уточняется, что Польша ранее запрашивала разрешение на приобретение 116 указанных танков, а также различной техники, предназначенной для их обслуживания и сопровождения.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, который содействует политической стабильности и экономическому развитию в Европе", - отмечается в документе. В Пентагоне полагают, что поставки указанных боеприпасов позволили бы "укрепить возможности Польши в плане противостояния текущим и будущим угрозам".

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.